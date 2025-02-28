Формула-1 расследует появление мазепина в паддоке на предсезонных тестах

Во второй день предсезонных тестов в Бахрейне в паддоке Формулы-1 заметили дмитрия мазепина.

Напомним, росийский миллиардер ранее был спонсором Хаас, однако команда разоварала с ним сотрудничество после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Как утверждает racingnews365, мазепин с сыном посетил расположение Альпин и Мерседес. Текущий глава французской команды Оливер Оукс ранее работал с мазепиным, а в Мерседес занимался частными тестами никита мазепин.

Росиянин находится прод санкциями ЕС и Великобритании, а потому его появление в паддоке вызвало недовольство многих команд.

Формула-1 открыла расследование того, как мазепин вообще попал внутрь. Известно лишь, что вошел он по временному пропуску однако пока и Формула-1, и ФИА, и все десять команд, а также сотрудники автодрома заявляют, что не выдавали росиянину разрешение.

Ранее также Макс Ферстаппен поделился первыми впечталениями от нового болида.

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