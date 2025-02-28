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Автоспорт

Формула-1 запланировала ранние предсезонные тесты в 2026 году

Руководство Королевы автоспорта предоставит командам дополнительную возможность для подготовки в сезоне-2026.
Вчера, 21:52
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Формула-1, вероятнее всего, начнет предсезонные в следующем году с испанской Барселоны. Они могут пройти 26-30 января, утверждает Motorsport.

Сессии конюшня чемпионата будут конфиденциальными. Каждая команда будет вправе выбрать любые три дня из пяти тестовых дней. Руководство F1 надеется, что такой подход позволит каждой команде эффективно использовать время, в частности, учитывая метеоусловия.

Ранние предсезонные тесты призваны упростить подготовку к введению нового технического регламента перед сезоном-2026. Конюшни и поставщики двигателей будут иметь дополнительное время для выявления и устранения проблем с надежностью обновленных болидов.

После тестов в Барселоне команды переберутся в Бахрейн. На тамошнем автодроме Сахир состоятся две трехдневные сессии в обычном формате.

Кстати, британец Расселл показал лучшее время в финальный день тестов этого года.

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