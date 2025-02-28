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Автоспорт

Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1

Британский гонщик показал лучшее время на трассе Сахир.
Сегодня, 18:19
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл оказался самым быстрым в финальный день тестов Королевы автоспорта в Бахрейне. Он проехал самый быстрый круг за 1:29.545 минуты.

Британец опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из Ред Булл. Нидерландский гонщик в лучшей попытке отстал на 0.021 секунды. Третьим в протоколе стал пилот Уильямс Алекс Албон со временем 1:29.650 минуты.

В пятницу на автодроме работали 18 гонщиков. Больше всего кругов проехал упомянутый Албон (137), а меньше всего – Лэнс Стролл из Астон Мартин (34). В предыдущие дни лучшими были пилот Макларен Ландо Норрис и гонщик Уильямс Карлос Сайнс.

Кстати, советник Ред Булл Марко дал последний шанс Цуноде в сезоне-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Макс Ферстаппен джордж расселл

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Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1
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