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Автоспорт

Марко заявил, что следующий сезон - последний шанс для Цуноды

Японец, якобы, недостаточно психологически устойчив.
Сегодня, 12:40
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Лиам Лоусон более психологически устойчив, чем Юки Цунода.

Напомним, что в межсезонье команда удивила всех, взяв вторым пилотом молодого автралийца и снова оставив Цуноду в сестринской команде.

Марко считает, что будущий сезон станет последним шансом японского пилота доказать, что он заслуживает место в пелотоне.

"Точно не вспомню, когда именно мы сообщили гонщику о принятом решении, но в основном вопрос был в психологической устойчивости. А где-то в районе Гран-при Мехико Цунода, к сожалению, допустил те две аварии. Притом, что Лиам Лоусон выступал очень хорошо. Так что мы, оценив ситуацию и изучив все имеющиеся факты, сделали выбор в пользу Лиама.

Сейчас Цунода должен показать себя. У него появился новый, молодой и быстрый напарник. Решается его будущее. Так что он сам должен себя мотивировать. И тут все просто. Если Цунода будет выступать хорошо – у него будет будущее. Если же нет – то, возможно, в Формуле-1 у него больше не будет шансов", - приводит слова Марко GP Blog.

Ранее также Макс Ферстаппен поделился первыми впечталениями от нового болида.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

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