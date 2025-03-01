Сайнс показал лучшее время на предсезонных тестах

В Бахрейне, на автодроме Сахир, завершились предсезонные тесты Формулы-1.

26-28 февраля все десять команд чемпионата протестировали свои новые тесты перед стартом сезона.

Быстрейшим пилотом оказался Карлос Сайнс, которому удалось минимально обойти Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера. Также стоит отметить, что 17 пилотов показали лучшее время на шинах С3, и лишь Алекс Албон, Исак Аджар и Эстебан Окон выдали лучший круг на еще более мягком комплекте С4.

Итоговая таблица предсезонных тестов в Сахире

Карлос Сайнс (Уильямс) – 1.29,348 (2-й день, шины C3) Льюис Хэмилтон (Феррари) +0,031 (2-й, C3) Шарль Леклер (Феррари) +0,083 (2-й, C3) Джордж Расселл (Мерседес) +0,197 (3-й, C3) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,218 (3-й, C3) Алекс Албон (Уильямс) +0,302 (3-й, C4) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +0,436 (2-й, C3) Оскар Пиастри (Макларен) +0,592 (3-й, C3) Пьер Гасли (Альпин) +0,692 (3-й, C3) Ланс Стролл (Астон Мартин) +0,881 (2-й, C3) Лиам Лоусон (Ред Булл) +0,904 (2-й, C3) Джек Дуэн (Альпин) +1,020 (2-й, C3) Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +1,149 (3-й, C3) Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1,327 (2-й, C4) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1,352 (2-й, C3) Эстебан Окон (Хаас) +1,380 (3-й, C4) Ландо Норрис (Макларен) +1,534 (2-й, C3) Габриэл Бортолето (Заубер) +1,709 (2-й, C3) Нико Хюлькенберг (Заубер) +2,109 (2-й, C3) Оливер Бермэн (Хаас) +3,013 (3-й, C3)

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