Формула-1 назвала самую быструю команду на предсезонных тестах
Сезон будет очень плотным.
Формула-1 проанализировала данные с предсезонных тестов в Бахрейне и назвала самую быструю команду.
Эксперты сайта анализировали скорость пилотов, учитывая также различные условия на трассе. Но, скажем, Макларен, Феррари и Мерседес провели свои тесты в одинаковых условиях на одинаковых шинах.
Тем не менее не стоит делать выводы по итоговой классификации, однако даже так все указывает на то, что это будет самый плотный сезон в истории серии.
Квалификационная скорость команд на тестах в Бахрейне
- Макларен
- Феррари +0,21 секунды с круга
- Ред Булл +0,33
- Мерседес +0,44
- Уильямс +0,53
- Альпин +0,78
- Рейсинг Буллз +1,08
- Астон Мартин +1,09
- Заубер +1,21
- Хаас +1,28
Самый быстрый круг, тем не менее, показал пилот Уильямс.
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