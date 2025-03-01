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Автоспорт

Формула-1 назвала самую быструю команду на предсезонных тестах

Сезон будет очень плотным.
Сегодня, 15:13
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Формула-1 проанализировала данные с предсезонных тестов в Бахрейне и назвала самую быструю команду.

Эксперты сайта анализировали скорость пилотов, учитывая также различные условия на трассе. Но, скажем, Макларен, Феррари и Мерседес провели свои тесты в одинаковых условиях на одинаковых шинах.

Тем не менее не стоит делать выводы по итоговой классификации, однако даже так все указывает на то, что это будет самый плотный сезон в истории серии.

Квалификационная скорость команд на тестах в Бахрейне

  1. Макларен
  2. Феррари +0,21 секунды с круга
  3. Ред Булл +0,33
  4. Мерседес +0,44
  5. Уильямс +0,53
  6. Альпин +0,78
  7. Рейсинг Буллз +1,08
  8. Астон Мартин +1,09
  9. Заубер +1,21
  10. Хаас +1,28

Самый быстрый круг, тем не менее, показал пилот Уильямс.

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