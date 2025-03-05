Штайнер: Мои фавориты на сезон - Макларен и Феррари

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер рассказал о своих ожиданиях от будущего сезона.

Эксперт выделил Макларен и Феррари в борьбе за Кубок конструкторов, так как именно эти команды имеют наиболее опытный состав пилотов.

"Я полагаю, что четыре топ-команды вновь будут очень близки по скорости – как это было в конце прошлого сезона. Но мои фавориты – это Феррари и Макларен, потому что они были быстры в конце прошлого сезона, а также разобрались в том, что требуется их машинам, чтобы те были быстрыми. И речь не только о прижимной силе – это и баланс машины, управляемость и так далее. Так что эти команды, на мой взгляд, являются фаворитами.

Еще у Макларен и Феррари сильные пары гонщиков – у обеих команд все пилоты достаточно опытны, в то время как и за «Ред Булл», и за «Мерседес» будут выступать по одному новичку", - приводит слова Штайнера crash.

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