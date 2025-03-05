iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Штайнер: Мои фавориты на сезон - Макларен и Феррари

Экс-глава Хаас дал свой прогноз.
Сегодня, 19:33
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер рассказал о своих ожиданиях от будущего сезона.

Эксперт выделил Макларен и Феррари в борьбе за Кубок конструкторов, так как именно эти команды имеют наиболее опытный состав пилотов.

"Я полагаю, что четыре топ-команды вновь будут очень близки по скорости – как это было в конце прошлого сезона. Но мои фавориты – это Феррари и Макларен, потому что они были быстры в конце прошлого сезона, а также разобрались в том, что требуется их машинам, чтобы те были быстрыми. И речь не только о прижимной силе – это и баланс машины, управляемость и так далее. Так что эти команды, на мой взгляд, являются фаворитами.

Еще у Макларен и Феррари сильные пары гонщиков – у обеих команд все пилоты достаточно опытны, в то время как и за «Ред Булл», и за «Мерседес» будут выступать по одному новичку", - приводит слова Штайнера crash.

Ранее также сообщалось, что Карлос Сайнс мог оказаться не в Уильямс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами
Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд
Легендарная теннисистка стала совладелицей клуба женской НБА Легендарная теннисистка стала совладелицей клуба женской НБА
Реал может расширить домашнюю арену ради финала ЧМ-2030 Реал может расширить домашнюю арену ради финала ЧМ-2030

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами
Лига Чемпионов21:55
Интер, несмотря на нереализованный пенальти, уверенно переиграл Фейеноорд
21:39
Легендарная теннисистка стала совладелицей клуба женской НБА
Европа21:07
Реал может расширить домашнюю арену ради финала ЧМ-2030
Европа20:59
Экс-игрок сборной Украины стал спортдиром Полесья
Европа20:35
Деку хочет пригласить в Барселону игрока сборной Румынии
Европа20:33
Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно
Европа19:59
Агент Антони вступил в спор с Аморимом после слов о его клиенте
Киберспорт19:50
Passion UA вылетели с обоих турниров, в которых играли параллельно
Украина19:36
Сын Виталия Кличко: Сравнение с отцом в контексте спорта - серьезный аванс для меня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK