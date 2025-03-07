Кадиллак официально стал 11-й командой Формулы-1

Формула-1 официально подтвердила, что Кадиллак стал 11-й командой пелотона.

Напомним, что американская команда стартует в чемпионате в следующем сезоне.

Ранее Формула-1 и команды одобрили вступление Кадиллак, теперь же получено и официальное одобрение от ФИА.

Американская команда будет использовать силовые установки Феррари в течение своих первых двух сезонов, а затем перейдет на собственные.

Состав пилотов 11-й команды также на данный момент неизвестен.

Ранее также Макс Ферстаппен оценил перспективы Ред Булл в Австралии.

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