Кадиллак официально стал 11-й командой Формулы-1
Команда начнет выстулпения с сезона-2026.
Формула-1 официально подтвердила, что Кадиллак стал 11-й командой пелотона.
Напомним, что американская команда стартует в чемпионате в следующем сезоне.
Ранее Формула-1 и команды одобрили вступление Кадиллак, теперь же получено и официальное одобрение от ФИА.
Американская команда будет использовать силовые установки Феррари в течение своих первых двух сезонов, а затем перейдет на собственные.
Состав пилотов 11-й команды также на данный момент неизвестен.
Ранее также Макс Ферстаппен оценил перспективы Ред Булл в Австралии.
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