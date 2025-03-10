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Автоспорт

Новый автодром Формулы-1 получил официальное название

Городская трасса в столице Испании постепенно готовится к дебюту в чемпионате мира.
Сегодня, 18:51
Мадринг / Getty Images
Мадринг / Getty Images

Организаторы Гран-при в Мадриде определились под названием трека. Автодром получил название "Мадринг", сообщает RaceFans.

Наименование появилось из игры слов. Mad – часть названия испанской столицы и одновременно "безумный" на английском. В свою очередь Ring на английском "круг", что давно стало составной частью названий трасс в разных уголках Европы.

"Трассы Формулы-1 обычно называют по названиям города или региона, где они расположены - Монца, Имола, Интерлагос, Спа, Сильверстоун, Майами, Лас-Вегас. Но их полные официальные названия используют редко.

Как следствие, Мадринг стремится создать лаконичную и памятную идентичность, напрямую ссылающуюся на город-организатор, мгновенно узнаваемая во всем мире и не требующая перевода", – заявили функционеры.

Мадрид станет новым домом Гран-при Испании после 2026 года. Организаторы подписали с Формулой-1 контракт на 10 лет. Общая сумма сделки составляет около 500 млн долларов.

К слову, ранее Ральф Шумахер спрогнозировал первое увольнение в сезоне-2025.

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