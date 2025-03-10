Ральф Шумахер предсказал первое увольнение в сезоне Формулы-1

Бывший пилот Уильямс и ряда других команд не верит в перспективы одного из новичков.

Немецкий экс-гонщик Ральф Шумахер поделился смелым прогнозом. Первое прощание сезона с пилотом может произойти уже после Гран-при Австралии, сообщает PlanetF1.

По мнению бывшего пилота Джордан, Уильямс и Тойота первым неудачником станет Джек Дуэн. Австралиец начнет сезон-2025 в составе Альпин. Впрочем, резервистом конюшни стал Франко Колапинто из Аргентины.

"Я пока ничего не слышал, но я знаю Флавио (Бриаторе – ред.). Если парень не покажет результат – пожалуй, он не слишком сильно зарекомендовал себя на тестах – как я понимаю, все произойдет довольно быстро.

Флавио знает это сам – с Дуэном может быть покончено после Австралии. Особого будущего у него нет. Он едет в Мельбурн и должен гнать по полной", – заявил Шумахер.

Новый сезон Формулы-1 начнется 14 марта. В пятницу и субботу пройдут свободные практики и квалификация Гран-при Австралии. Гонка запланирована на утро воскресенья.

К слову, ранее Рейсинг Буллз потеряли техдиректора за неделю до сезона-2025.

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