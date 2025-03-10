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Автоспорт

Середняк Формулы-1 потерял техдиректора за неделю до старта сезона

Итальянская конюшня понесла кадровую потерю за считанные дни до начала соревновательного года.
Сегодня, 13:58
Джоди Эггинтон / Red Bull Content Pool
Джоди Эггинтон / Red Bull Content Pool

Джоди Эггинтон ушел с поста технического директора Рейсинг Буллз. Британский специалист перешел на аналогичную должность в Red Bull Advanced Technologies, сообщает официальный сайт команды.

Обязанности бывшего менеджера теперь разделят между тремя сотрудниками. Функции Эггинтона вместе будут выполнять главный технический директор Тим Госс, заместитель техдиректора Гийом Каттелани и инженер Андреа Ланди. Британец проработал в конюшне более 10 лет.

Рейсинг Буллз начнет новый сезон с Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне состоится 14-16 марта. В прошлом году итальянская команда заняла 8-е место в Кубке конструкторов.

К слову, легендарный Прост пожаловался на постоянные угрозы фанатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рейсинг Буллз РБ

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