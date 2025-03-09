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Угрожали убийством: легенда Формулы-1 вынужденно покинул родину

Четырехкратный чемпион мира столкнулся с постоянными угрозами от фанатов.
Вчера, 23:29
Ален Прост / Getty Images
Ален Прост / Getty Images

70-летний Ален Прост признался, что давно уехал из родной Франции. Культовый гонщик заплатил высокую цену за противостояние с бразильцем Айртоном Сенной, сообщает GPblog.

"Я принял решение уехать из Франции после всех историй. Сожженный автомобиль, угрозы смертью, оскорбительные сообщения на моем телефоне перед каждым гоночным уикендом. Раз или два случилось, что мне плевали на машину на улице, и это действительно удивительно.

В то время я понял французский менталитет. Есть люди, которые восхищаются тобой и считают твою работу гениальной, а есть и соединившие зависть и ненависть. Я не знаю причины, но в этом случае меня это действительно тревожит.

Я до сих пор получаю сообщения от фанатов Сенны. Я подумываю о удалении своих соцсетей. Каждый день я получаю сообщения, действительно каждый день без исключений – время от времени встречаются и оскорбительные, довольно часто", – признался Прост.

Французский пилот соревновался в Формуле-1 в 1980-1991 гг. и в сезоне-1993. За 13 лет в чемпионате Прост завоевал 4 чемпионских титула с Макларен и Уильямс (1985, 1986, 1989, 1993). На рубеже тысячелетий у легенды была своя конюшня F1.

К слову, ранее Прост раскритиковал мини-сериал Netflix о Сенне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ален Прост

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