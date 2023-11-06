Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель
В воскресенье, 5 ноября, состоялся Гран-при Бразилии, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.
Для 26-летнего нидерландца победа в Сан-Паулу стала №52 в карьере, что позволило ему выйти на чистое четвертое место в истории Формулы 1 по количеству выигранных заездов, обойдя великого Алена Проста, на счету которого 51 победа, сообщает аккаунт Ф1 в социальных сетях.
Стоит отметить, что в конце нынешнего сезона Ферстаппен может потенциально выйти на третье место, так как Себастьян Феттель, идущий на впереди Макса, выиграл 53 гонки, а в сезоне-2023 осталось провести два Гран-при.
Super Max! 🦁@Max33Verstappen moves up to fourth in the all-time wins list ✨#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/HmScu3Bhqu— Formula 1 (@F1) November 6, 2023
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К тому же, Ферстаппен обновил свой же рекорд по количеству побед за один сезон - теперь у него их целых семнадцать.
Напомним, что рекордсменом по общему количеству побед за карьеру остается Льюис Хэмилтон, на счету которого 103 финиша на первом месте.
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