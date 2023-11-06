iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель

Нидерландец еще в этом году может превзойти достижение четырехкратного чемпиона мира.
Сегодня, 15:33
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 5 ноября, состоялся Гран-при Бразилии, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Для 26-летнего нидерландца победа в Сан-Паулу стала №52 в карьере, что позволило ему выйти на чистое четвертое место в истории Формулы 1 по количеству выигранных заездов, обойдя великого Алена Проста, на счету которого 51 победа, сообщает аккаунт Ф1 в социальных сетях.

Стоит отметить, что в конце нынешнего сезона Ферстаппен может потенциально выйти на третье место, так как Себастьян Феттель, идущий на впереди Макса, выиграл 53 гонки, а в сезоне-2023 осталось провести два Гран-при.

Читай также: Вольфф: Это был худший уик-энд Мерседеса за последние 13 лет

К тому же, Ферстаппен обновил свой же рекорд по количеству побед за один сезон - теперь у него их целых семнадцать.

Напомним, что рекордсменом по общему количеству побед за карьеру остается Льюис Хэмилтон, на счету которого 103 финиша на первом месте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен Ален Прост

Статьи по теме

Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1 Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место
Анчелотти остается в Реале? У легендарного тренера нет договоренностей со сборной Бразилии Анчелотти остается в Реале? У легендарного тренера нет договоренностей со сборной Бразилии
Капитан Ньюкасла раскритиковал одноклубника Зинченко за отсутствие спортивного уважения Капитан Ньюкасла раскритиковал одноклубника Зинченко за отсутствие спортивного уважения
Помочь журналистам

Видео

Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа17:50
Анчелотти остается в Реале? У легендарного тренера нет договоренностей со сборной Бразилии
Европа17:41
Капитан Ньюкасла раскритиковал одноклубника Зинченко за отсутствие спортивного уважения
Европа17:21
Судаков высказался касаемо возможного перехода в Барселону
Европа17:12
Новичок Бундеслиги намерен подписать экс-защитника Баварии
Европа16:55
Маттеус - о критике Тухеля: Я как эксперт имею право на это
Европа16:54
Команда женской Серии А снялась с чемпионата из-за "борьбы с невидимыми оппонентами"
Формула 116:32
ФИА вызвала четыре команды на слушания по пересмотру результатов Гран-при США
Европа16:22
Повеселились на славу: чешская команда установила рекорд по желтым карточкам, отпраздновав гол
Европа15:42
Защитник Интера выбыл до конца года
Формула 115:33
Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK