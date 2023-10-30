Ферстаппен побил собственный рекорд по количеству побед за один сезон

Нидерландец вновь доказал, что в этом году у него попросту нет конкурентов.

Прошедший в Мехико на автодроме имени братьев Родригес Гран-при Мексики завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Для 26-летнего нидерландца данный триумф стал уже шестнадцатым в нынешнем сезоне, что позволило ему установить новый рекорд Формулы 1, сообщает Ф1 в социальных сетях.

Стоит отметить, что Макс побил собственный рекорд, который он установил в прошлом сезоне выиграв пятнадцать гонок.

До этого рекордсменом "королевы автоспорта" на протяжении 18 лет оставался Михаэль Шумахер, завоевавший тринадцать побед в сезоне-2004. В 2013 году достижение своего кумира повторил Себастьян Феттель.

The records keep tumbling for @Max33Verstappen



An incredible 16th win of the season 🤩#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/q9XrlRcmhr — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Ранее стало известно, что Фернандо Алонсо может покинуть Астон Мартин и завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона.

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