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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса

Троица едва не повторила Сингапур 2017 года, но в этот раз Максу повезло куда больше.
Сегодня, 01:06
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 29 октября, в Мехико на автодроме имени братьев Родригес завершился двадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Мексики.

Победителем заезда снова стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказались Льюис Хэмилтон (Мерседес) и Шарль Леклер (Феррари).

Гонка в Мехико стала классическим примером всего сезона: несмотря на то, кто завоевал поул, на финише первым будет Ферстаппен. И в этот раз для Макса все сложилось максимально удачно.

Трехкратный чемпион мира очень успешно стартовал, что позволило ему пройти Леклера. Но параллельным курсом слева шел Серхио Перес, также отлично среагировавший на светофор.

В итоге пилоты Ред Булл зажали представителя Феррари с двух сторон, что напомнило Сингапур 2017 года, когда все было наоборот: Себастьян Феттель и Кими Райкконен зажали Макса Ферстаппена.

Тогда сошли Кими и Макс, а в этот раз - один Чеко, что не могло не расстроить местную публику.

У Леклера же оказалось поврежденным переднее антикрыло, но команда приняла решение не менять его - Шарль остался на трассе и сохранил второе место.

На 20-м круге Ферстаппен поехал на пит-стоп, а спустя всего семь кругов он был в 1,5 секундах от Карлоса Сайнса, который на тот момент шел вторым.

На 31-м круге испанец последовал примеру Макса, но выехал он за Хэмилтоном, который сделал свою остановку немного раньше. Затем сразу же на пит поехал и Леклер. Возможно, в Скудерии будут жалеть о том, что они не подождали буквально пару кругов.

На 33-м круге в серьезную аварию попал Кевин Магнуссен. У датчанина, вероятно, сломалась задняя подвеска, из-за чего его болид в скоростном повороте выкинуло прямо в барьеры.

К счастью, с пилотом Хаас все в порядке, чего не скажешь о его машине - гонка была остановлена красными флагами.

В момент паузы команды смогли поменять своим гонщикам резину, Леклеру поменяли антикрыло, но оставили на харде, не рискнув перейти на другую тактику.

На рестарте Хэмилтон попытался вырваться на второе место, но Леклер сумел отзащищаться. Однако вскоре сэр Льюис все же взял свое - Мерседесы в этом сезоне работают с резиной куда лучше Феррари.

Одним из самых активных на трассе был Юки Цунода. Японец проводил хороший Гран-при ровно до того момента, как он дважды столкнулся с Оскаром Пиастри.

Сначала судьба его пощадила, но затем он все же был наказан - задев болид австралийца, Юки развернуло. В итоге Цунода выпал из очковой зоны, куда так и не смог вернуться.

Параллельно с этим с дистанции снова был вынужден сойти Фернандо Алонсо. А под конец заезда туда же направился и его напарник Лэнс Стролл. Астон Мартин переживает худшие времена нынешнего сезона...

Лучшая атака гонки принадлежит Ландо Норрису, который не побоялся по внешнему радиусу атаковать Даниэля Риккардо в повороте, где сделать это не так уж и просто. В итоге Ландо, стартовавший 17-м, приехал к финишу пятым! За свой подвиг фанаты наградили его званием Гонщика дня.

А где-то там впереди Макс Ферстаппен завоевал свою шестнадцатую победу в сезоне, что стало уже обыденностью для всех.

Сайнс приехал четвертым, что позволило ему догнать в личном зачете Алонсо, а Риккардо финишировал седьмым, заработав сразу шесть очков, что очень помогло Альфа Таури в Кубке конструкторов - младшие "быки" с последнего места пригнули сразу на восьмое, обойдя Хаас и Альфа Ромео.

Итоговая классификация

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  3. Шарль Леклер (Феррари)
  4. Карлос Сайнс (Феррари)
  5. Ландо Норрис (МакЛарен)
  6. Джордж Расселл (Мерседес)
  7. Даниэль Риккардо (Альфа Таури)
  8. Оскар Пиастри (МакЛарен)
  9. Алекс Албон (Уильямс)
  10. Эстебан Окон (Альпин)
  11. Пьер Гасли (Альпин)
  12. Логан Сарджент (Уильямс)
  13. Юки Цунода (Альфа Таури)
  14. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  15. Валттери Боттас (Альфа Ромео)
  16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

Сошли: Серхио Перес (Ред Булл), Кевин Магнуссен (Хаас), Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл (оба - Астон Мартин).

Уже в следующее воскресенье, 5 ноября, пройдет Гран-при Бразилии, который завершит серию из тройного этапа США-Мексика-Бразилия.

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