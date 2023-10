Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса

В воскресенье, 29 октября, в Мехико на автодроме имени братьев Родригес завершился двадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Мексики.

Победителем заезда снова стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказались Льюис Хэмилтон (Мерседес) и Шарль Леклер (Феррари).

Гонка в Мехико стала классическим примером всего сезона: несмотря на то, кто завоевал поул, на финише первым будет Ферстаппен. И в этот раз для Макса все сложилось максимально удачно.

Трехкратный чемпион мира очень успешно стартовал, что позволило ему пройти Леклера. Но параллельным курсом слева шел Серхио Перес, также отлично среагировавший на светофор.

В итоге пилоты Ред Булл зажали представителя Феррари с двух сторон, что напомнило Сингапур 2017 года, когда все было наоборот: Себастьян Феттель и Кими Райкконен зажали Макса Ферстаппена.

Тогда сошли Кими и Макс, а в этот раз - один Чеко, что не могло не расстроить местную публику.

Perez tangles with Leclerc at the start and tumbles out of his home race 💥😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/UmWI6W03c9 — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Agony for Checo and the crowd in his home race 😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/6wAHi4qBgJ — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

More angles on that contact between Perez and Leclerc 😮#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RFjDECfNco — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

У Леклера же оказалось поврежденным переднее антикрыло, но команда приняла решение не менять его - Шарль остался на трассе и сохранил второе место.

На 20-м круге Ферстаппен поехал на пит-стоп, а спустя всего семь кругов он был в 1,5 секундах от Карлоса Сайнса, который на тот момент шел вторым.

На 31-м круге испанец последовал примеру Макса, но выехал он за Хэмилтоном, который сделал свою остановку немного раньше. Затем сразу же на пит поехал и Леклер. Возможно, в Скудерии будут жалеть о том, что они не подождали буквально пару кругов.

На 33-м круге в серьезную аварию попал Кевин Магнуссен. У датчанина, вероятно, сломалась задняя подвеска, из-за чего его болид в скоростном повороте выкинуло прямо в барьеры.

К счастью, с пилотом Хаас все в порядке, чего не скажешь о его машине - гонка была остановлена красными флагами.

LAP 34/71



Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash



🔴 RED FLAG 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/JpeqwrZomx — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

В момент паузы команды смогли поменять своим гонщикам резину, Леклеру поменяли антикрыло, но оставили на харде, не рискнув перейти на другую тактику.

Verstappen leads into Turn 1, Hamilton has a look on the inside but Leclerc keeps hold of P2 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/p0GaJrTXBQ — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

На рестарте Хэмилтон попытался вырваться на второе место, но Леклер сумел отзащищаться. Однако вскоре сэр Льюис все же взял свое - Мерседесы в этом сезоне работают с резиной куда лучше Феррари.

LAP 40/71



Fortune favours the brave 💪



Hamilton muscles his way past Leclerc and into P2! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BaM8YhtmKk — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Одним из самых активных на трассе был Юки Цунода. Японец проводил хороший Гран-при ровно до того момента, как он дважды столкнулся с Оскаром Пиастри.

Сначала судьба его пощадила, но затем он все же был наказан - задев болид австралийца, Юки развернуло. В итоге Цунода выпал из очковой зоны, куда так и не смог вернуться.

LAP 49/51



A ding-dong battle between Piastri and Tsunoda results in contact at Turn 1 💥



Tsunoda spins off and tumbles from P8 to P16 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/YktFJ1vRwl — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Параллельно с этим с дистанции снова был вынужден сойти Фернандо Алонсо. А под конец заезда туда же направился и его напарник Лэнс Стролл. Астон Мартин переживает худшие времена нынешнего сезона...

LAP 49/71



It's the end of the road in this race for Fernando Alonso



The Spaniard has been told to retire his car 😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xVBPY6QP7y — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Лучшая атака гонки принадлежит Ландо Норрису, который не побоялся по внешнему радиусу атаковать Даниэля Риккардо в повороте, где сделать это не так уж и просто. В итоге Ландо, стартовавший 17-м, приехал к финишу пятым! За свой подвиг фанаты наградили его званием Гонщика дня.

А где-то там впереди Макс Ферстаппен завоевал свою шестнадцатую победу в сезоне, что стало уже обыденностью для всех.

Сайнс приехал четвертым, что позволило ему догнать в личном зачете Алонсо, а Риккардо финишировал седьмым, заработав сразу шесть очков, что очень помогло Альфа Таури в Кубке конструкторов - младшие "быки" с последнего места пригнули сразу на восьмое, обойдя Хаас и Альфа Ромео.

Итоговая классификация

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Карлос Сайнс (Феррари) Ландо Норрис (МакЛарен) Джордж Расселл (Мерседес) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Оскар Пиастри (МакЛарен) Алекс Албон (Уильямс) Эстебан Окон (Альпин) Пьер Гасли (Альпин) Логан Сарджент (Уильямс) Юки Цунода (Альфа Таури) Нико Хюлькенберг (Хаас) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

Сошли: Серхио Перес (Ред Булл), Кевин Магнуссен (Хаас), Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл (оба - Астон Мартин).

Уже в следующее воскресенье, 5 ноября, пройдет Гран-при Бразилии, который завершит серию из тройного этапа США-Мексика-Бразилия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!