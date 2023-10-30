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Алонсо может покинуть Астон Мартин в ближайшее время

42-летний испанец может и вовсе завершить карьеру.
Сегодня, 13:30
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В паддоке появился очень убедительный слух, что Фернандо Алонсо намерен покинуть Астон Мартин, пишет журналист Даниэль Бялый.

Эти сведения подтверждают также другие журналисты, некоторые даже утвреждают, что узнали сенсацию, но пока не будут ее раскрывать.

Уход Алонсо из Астон Мартина выглядит логичным. Во-первых, Лоренс Стролл намерен продать команду, во-вторых, результаты коллектива удручают, особенно после успешного старта сезона.

Предполагается, что испанец подписал контракт по схеме 1+1+1, а потому может спокойно покинуть команду по завершении сезона. Кроме того, 42-летний Фернандо может и вовсе завершить карьеру.

Отметим, что в личном зачете испанский пилот опустился на пятую позицию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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