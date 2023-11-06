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Вольфф: Это был худший уик-энд Мерседеса за последние 13 лет

Команда все еще не знает, в чем проблема.
Сегодня, 14:49
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Глава Мерседес Тото Вольфф признал, что последнее Гран-при Бразилии стало худшим уик-эндом команды за 13 лет.

Функционер признал, что команда ошиблась с настройками болидами, но даже так все равно никто не знает, что случилось с их темпом.

Проблема была настолько масштабной, что команда не рискнула нарушить правило закрытого парка, сменить настройки и стартовать с пит-лейн.

"Уик-энды со спринтами явно не наша самая сильная сторона. На большинстве таких уик-эндов нам удается выбраться из неприятностей. Но вот такая разница – восьмое место здесь и почти первое место по скорости всего неделю назад в Мексике, – кажется просто невозможной. Лично на мой взгляд, это был худший уик-энд за последние 13 лет.

Да, мы ошиблись с настройками, слишком сильно подняли машину, и работали с такими настройками весь уик-энд. Но это не главная причина такого провального уик-энда. На машине должна быть какая-то фундаментальная механическая проблема. Заднее антикрыло или высота дорожного просвета не может настолько сильно все изменить, потому что там мы говорим о разнице в пару миллиметров. Да, конечно, ошибка в таких настройках тоже обходится вам потерей скорости, но не объясняет такой провал по ходу всего уик-энда.

Мы даже думали над тем, чтобы в гонке стартовать с пит-лейна. Проблема в том, что мы понятия не имели, что именно нам нужно менять в настройках, поскольку основная проблема лежала намного глубже. И чтобы постараться заработать как можно больше очков, мы подумали, что лучшим вариантом все-таки будет начать гонку со стартовой решетки", – приводит слова Вольффа racingnews365.

С результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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