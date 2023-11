Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место

В воскресенье, 5 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос завершился двадцать первый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Бразилии.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, стал победителем заезда, теряв лидерство лишь из-за обязательного пит-стопа. На втором месте финишировал представитель МакЛарена Ландо Норрис. На подиум вернулся Фернандо Алонсо (Астон Мартин), ставший третьим.

"Почему я невезучий? Потому что...", - подумал Шарль Леклер, когда его болид встретился с барьерами во время прогревочного круга - отказала гидравлика.

В целом, это сэкономило массу нервов фанатам Феррари, ведь твоя любимая команда не сможет опозориться со стратегией, если до этого дело в принципе не дойдет.

Но это было еще до старта гонки. А вот сразу после зеленых огней светофоров в первом повороте состоялась полноценная авария, в результате которой преждевременно заезд завершился для Алекса Албона и Кевина Магнуссена.

Mayhem at the start as Magnussen and Albon crash out before the first corner 💥😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/pYWbbzvDUK — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Повреждения барьеров и куча обломков на трассе вынудили дирекцию остановить Гран-при красными флагами.

Это стало спасением для МакЛарена и Альфа Таури, ведь из-за полученных повреждений гонку также не могли продолжить Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо. Но за счет остановки гонки команды сумели сделать машины хотя бы пригодными для проведения заезда.

Repair work continues on Piastri and Ricciardo's cars



It's a race against the clock! ⏳#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/oQMGRzYRfc — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Хотя ни о каком прорыве с конца пелотона речи и не шло: австралийцы как продолжили гонку в самом конце, там же ее и закончили.

На рестарте Ландо Норрис, прорвавшийся с шестого на второе место еще во время старта №1, не смог навязать борьбу лидеру в лице Ферстаппена. При этом британец чуть не потерял позицию - его атаковал Льюис Хэмилтон. И все же пилот "оранжевых" отстоял свою позицию.

Хотя в какой-то момент показалось, что Ландо может пройти Макса, но так было буквально пару кругов: выйдя на дистанцию атаки, Норрис не смог пройти Ферстаппена, после чего начал отваливаться.

Стоит отметить, что для Мерседес Гран-при совсем не задался. Момент Хэмилтона с Норрисом был единственным светлым пятном, ведь затем начался сущий кошмар.

Оба болида страдали от износа шин, что приводило к снижению гоночного темпа. В итоге Карлос Сайнс, кто точно может рассказать о проблемах с износом резины, не испытал серьезных проблем при борьбе с "серебряными стрелами".

LAP 35/71



Smooth from Sainz 👌



He passes Russell and sets off in pursuit of Hamilton #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/EJB4ekeIUM — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

В какой-то момент обе машины демонстрировали самый низкий темп на трассе - и это при побитых Пиастри и Риккардо!

В дальнейшем проблемы привели к тому, что Льюис Хэмилтон начал проваливаться вниз, а Джордж Расселл так и вовсе не смог продолжить заезд. Но он был не одинок в этом вопросе - до этого в полном составе сошла с дистанции Альфа Ромео.

LAP 59/71



Russell is told to retire his car ❌



Mercedes report "high and worsening PU oil temperature [and] an imminent risk of failure"#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/s90O0qDDzD — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

LAP 40/71



Desperate luck for Bottas and for Alfa Romeo 😖



The Finn follows his team mate Zhou Guanyu out of this race following technical issues with the car #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4BxbFOezvk — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Главную красоту вечера, от которой хотелось подскакивать с места, организовали Фернандо Алонсо и Серхио Перес.

Чеко на протяжении примерно 15 кругов преследовал испанца, намереваясь отобрать у него третье место. И в самом конце гонки у него это удалось! Однако совсем скоро Нандо вернул себе позицию - пилоты готовились определить победителя противостояния на последнем отрезке трассы.

LAP 71/71



What a finish!



Alonso fights back to retake P3 - incredible racing! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/MEINN1MgRx — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

В последний поворот Интерлагоса Перес входил на хвосте у Алонсо, имея шанс вырвать подиум за счет ДРС, которого не было у его оппонента. Все решил драг-рейсинг, который все же выиграл Фернандо, опередивший Серхио на 0,053 с!!!

Alonso 🆚 Perez



It was this close on the line 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/KrLWf4A0CY — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Ферстаппен выиграл свою 52-ю гонку в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю Алена Проста. Норрис вновь остался без победы, но зато болельщики признали его гонщиком дня - небольшое утешение для британца.

Хорошо выступил Лэнс Стролл, финишировавший на пятом месте, что позволяет Астон Мартин продолжать борьбу с МакЛарен в Кубке конструкторов.

Можно также отметить попадание в очки двумя болидами команды Альпин, а также сильное выступление от Юки Цуноды, что очень важно для Альфа Таури в контексте борьбы за восьмое место КК. Хотя команда из Фаэнцы может замахнуться и на большее - до Уильямса, который идет седьмым, всего семь очков.

Итоговая классификация

Формула 1 уходит на двухнедельный перерыв перед двумя последними гонками сезона. Следующий уик-энд пройдет в Неваде, где состоится ночная гонка - Гран-при Лас-Вегаса.

