iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Австралии могут перенести из-за сильных дождей

ФИА и Формула- пока не подтвердили перенос.
Сегодня, 16:05
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

Гран-при Австралии могут перенести на другое время, сообщают источники Sky Sport.

По их информации, сейчас идет обсуждение возможного переноса гонки на чуть более раннее время.

Причиной тому могут стать сильные дожди, которые сейчас идут в Австралии. Ранее уже было известно, что Гран-при, вероятней всего, пройдет под дождем.

ФИА и Формула-1 пока не подтверждали эту информацию, но организаторы могут перенести гонку на 3 часа ранее, чтобы был запас времени на случай красных флагов.

Таким образом гонка состоится на в 6 утра по киевскому времени, а в 3 утра.

С расписанием и результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
Мотта отреагировал на слухи о вероятном увольнении в конце сезона Мотта отреагировал на слухи о вероятном увольнении в конце сезона
Холанд установил новый рекорд АПЛ Холанд установил новый рекорд АПЛ
Перро победил в масс-старте в Поклюке, Пидручный финишировал вне топ-10 Перро победил в масс-старте в Поклюке, Пидручный финишировал вне топ-10

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Биатлон18:10
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
Европа18:05
Мотта отреагировал на слухи о вероятном увольнении в конце сезона
Европа17:37
Холанд установил новый рекорд АПЛ
Биатлон17:32
Перро победил в масс-старте в Поклюке, Пидручный финишировал вне топ-10
Европа16:59
Артета высказался о сроках возвращения Сака
Европа16:58
Сын легенды Ливерпуля вызван в сборную Мальты
Европа16:37
Ливерпуль может подписать лидера аутсайдера АПЛ
16:36
Семеро украинцев прошли в плей-офф чемпионата Европы U-21 по снукеру
Формула 116:05
Гран-при Австралии могут перенести из-за сильных дождей
Украина15:59
Билодид подписала контракт с клубом первой лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK