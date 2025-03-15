Гран-при Австралии могут перенести из-за сильных дождей

ФИА и Формула- пока не подтвердили перенос.

Гран-при Австралии могут перенести на другое время, сообщают источники Sky Sport.

По их информации, сейчас идет обсуждение возможного переноса гонки на чуть более раннее время.

Причиной тому могут стать сильные дожди, которые сейчас идут в Австралии. Ранее уже было известно, что Гран-при, вероятней всего, пройдет под дождем.

ФИА и Формула-1 пока не подтверждали эту информацию, но организаторы могут перенести гонку на 3 часа ранее, чтобы был запас времени на случай красных флагов.

Таким образом гонка состоится на в 6 утра по киевскому времени, а в 3 утра.

С расписанием и результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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