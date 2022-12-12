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Автоспорт

Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос на 2023 год

За победы приходится платить.
Сегодня, 16:58
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Каждый год команды Формулы-1 должны платить FIA вступительный взнос за право участвовать в следующем сезоне. Очевидно, что каждый год эта сумма понемногу растет, и уже в следующем году команде Ред Булл придется заплатить рекордные 6,2 млн долларов.

Согласно регламенту, базовый взнос равен 617 687 долларов, и это примерно на 7% больше, чем в прошлом. Также каждая команда должна заплатить по 6 174 доллара за каждое очко, заработанное в прошлом сезоне. А команда-обладатель Кубка конструкторов платит за каждое очко по 7 411 долларов.

Ред Булл, выигравшие Кубок конструкторов в этом сезоне и набравшие 759 очков, должны заплатить FIA рекордные 6 242 636 долларов. А суммарный вступительный взнос от всех команд составляет 21 624 653 долларов.

Команда - Очки - Сумма взноса за 2023
Ред Булл - 759 - 6 242 636 долларов
Феррари – 554 – 4 038 083 долларов
Мерседес - 515 - 3 797 297 долларов
Альпин – 173 – 1 685 789 долларов
МакЛарен - 159 - 1 599 353 долларов
Альфа Ромео - 55 - 957 257 долларов
Астон Мартин - 55 - 957 257 долларов
Хаас - 37 - 846 125 долларов
АльфаТаури - 35 - 833 777 долларов
Уильямс - 8 - 667 079 долларов


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