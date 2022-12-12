Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос на 2023 год

Каждый год команды Формулы-1 должны платить FIA вступительный взнос за право участвовать в следующем сезоне. Очевидно, что каждый год эта сумма понемногу растет, и уже в следующем году команде Ред Булл придется заплатить рекордные 6,2 млн долларов.

Согласно регламенту, базовый взнос равен 617 687 долларов, и это примерно на 7% больше, чем в прошлом. Также каждая команда должна заплатить по 6 174 доллара за каждое очко, заработанное в прошлом сезоне. А команда-обладатель Кубка конструкторов платит за каждое очко по 7 411 долларов.

Ред Булл, выигравшие Кубок конструкторов в этом сезоне и набравшие 759 очков, должны заплатить FIA рекордные 6 242 636 долларов. А суммарный вступительный взнос от всех команд составляет 21 624 653 долларов.

Команда - Очки - Сумма взноса за 2023

Ред Булл - 759 - 6 242 636 долларов

Феррари – 554 – 4 038 083 долларов

Мерседес - 515 - 3 797 297 долларов

Альпин – 173 – 1 685 789 долларов

МакЛарен - 159 - 1 599 353 долларов

Альфа Ромео - 55 - 957 257 долларов

Астон Мартин - 55 - 957 257 долларов

Хаас - 37 - 846 125 долларов

АльфаТаури - 35 - 833 777 долларов

Уильямс - 8 - 667 079 долларов