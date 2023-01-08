В Формуле-1 хотят официально ввести зимний перерыв

Учитывая, что в Формуле-1 с каждым сезоном становится все больше гонок, организаторы рассматривают идею ввести обязательный зимний перерыв.

В сезоне-2023 будет 23 Гран-при, или если выйдет договориться с Китаем или найти ему замену, то все 24. Поэтому еще осенью команды и организаторы начали рассматривать вариант с тем, чтобы ввести зимний перерыв.

В зимние праздники некоторые команды закрывают свои базы на несколько дней, хотя это и не обязательно. Но идея состоит в том, чтобы в эти дни сделать обязательный перерыв, такой же, какой есть летом.

Вопрос планируют рассмотреть уже на следующем собрании спортивных директоров всех команд. Не исключено, что изменения будут приняты и внесены в регламент уже во время его следующей корректировки.