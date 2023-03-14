Гран-при Лондона может появится уже в 2026 году

Нас ждет еще одна городская трасса.

В Британии ходят заполучить второе Гран-при и уже подали заявку на проведение гонки в Лондоне, сообщает Motorsport Week.

Трасса находится в восточной части английской столицы, ее протяженность 5,9 км. Оснащена она плавучими трибунами на 92 тысячи зрителей.

Организаторы сравнивают лондонский трек с автодромом имени Жиля Вильнева в Канаде, где постоянно проводится Гран-при.

Учитывая, что руководство Формулы-1 хочет расширить пул городских трасс, есть надежда, что Гран-при Лондона включат в каландарь уже в 2026 году.

Напомним, что в Британии уже проводится одно Гран-при на автодроме в Сильверстоуне, а ближайшая гонка состоится в Саудовской Аравии.