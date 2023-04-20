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Автоспорт

В Мишлен объяснили, почему компания не вернется в Формулу-1

Компания не согласна с текущим подходом руководства серии.
Сегодня, 09:51
Покрышки Мишлен / Getty Images
Покрышки Мишлен / Getty Images

Производитель шин Мишлен не будет принимать участие в тендере на поставку резины в Формулу-1, поскольку не согласны с текущим подходом руководства серии.

Исполнительный директор компании Флоран Менежу заявил, что сегодня Формула требует от поставщиков делать саморазрушаюиеся шины, ограничивающие действия пилотов. И все это исключительно ради шоу.

А Мишлен, в свою очередь, хотели бы принимать участие в гонках ради развития технологий, ведь Формула-1 - почти идеальный испытательный полигон.

Они говорят, что для того, чтобы устроить шоу, им нужны саморазрушающиеся шины. А мы не знаем, как их делать. И не можем согласиться с таким подходом.

Команды должны хорошо понимать особенности работы покрышек и использовать тот факт, что шины будут отлично работать от первого до последнего круга. И гонщики скажут вам то же самое – что они хотят иметь возможность постоянно атаковать на максимуме. А сейчас гонщики Формулы-1 говорят, что делать это просто невозможно.

Как бы то ни было, для начала нужно напомнить себе, ради чего вообще Мишлен участвует в гонках. И главное тут не шоу. И не известность бренда. Дело в технологиях. Мы участвуем в гонках, потому что это является наилучшим способом испытать новые технологии в реальных условиях", - приводит слова Менежу Speed Cafe.

Также он отметил, что подобный эффект поставок покрышек в Формулу-1 является, безусловно, реклама и узнаваемость бренда. А как раз это не требуется компании, ведь Мишлен и без того один из крупнейших брендов в мире.

Напомним, ранее стало известно, что поспорить с Пирелли за эксклюзивный контракт намерена компания Бриджстоун.


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