Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1

Знаменитый производитель покрышек Бриджстоун может вернуться в Формулу-1 в 2025 году, пишет AMuS.

ФИА открыла тендер на поставку покрышек с сезона 2025 года по 2027-й с продлением на один год. Напомним, что с 2011 года поставщиком шин является Пирелли.

В Формуле-1 все так же действует эксклюзивный контракт на поставку покрышек, чтобы не допустить новых "шинных войн". Так что у итальянской компании появился серьезный конкурент.

Считается, что борьба за место принесет большую пользу владельцу серии Либерти-Медиа. Сейчас контракт с Пирелли приносит им около 40 млн евро в год. А если будет конкуренция между компаниями, контракт может существенно увеличиться.

Пирелли и Бриджстоун должны подать свои заявки до конца мая текущего года, и, ожидается, что федерация примет решение уже летом.

Также напомним, что за результатами Гран-при Австралии вы можете следить на нашем сайте.