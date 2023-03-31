iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1

У Пирелли появился серьезный конкурент.
Сегодня, 17:45
Покрышки Пирелли / Getty Images
Покрышки Пирелли / Getty Images

Знаменитый производитель покрышек Бриджстоун может вернуться в Формулу-1 в 2025 году, пишет AMuS.

ФИА открыла тендер на поставку покрышек с сезона 2025 года по 2027-й с продлением на один год. Напомним, что с 2011 года поставщиком шин является Пирелли.

В Формуле-1 все так же действует эксклюзивный контракт на поставку покрышек, чтобы не допустить новых "шинных войн". Так что у итальянской компании появился серьезный конкурент.

Считается, что борьба за место принесет большую пользу владельцу серии Либерти-Медиа. Сейчас контракт с Пирелли приносит им около 40 млн евро в год. А если будет конкуренция между компаниями, контракт может существенно увеличиться.

Пирелли и Бриджстоун должны подать свои заявки до конца мая текущего года, и, ожидается, что федерация примет решение уже летом.

Также напомним, что за результатами Гран-при Австралии вы можете следить на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли

Статьи по теме

Гран-при Канады: команды определились с выбором шин Гран-при Канады: команды определились с выбором шин
Гран-при Монако: команды определились с выбором шин Гран-при Монако: команды определились с выбором шин
Гран-при Испании: команды определились с выбором шин Гран-при Испании: команды определились с выбором шин
Гран-при Австралии: команды определились с выбором шин Гран-при Австралии: команды определились с выбором шин
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Украина19:03
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Лига Чемпионов18:47
Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Украина18:33
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Европа18:21
Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем
Бокс18:01
Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение
Формула 117:45
Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1
Европа17:38
Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед
Европа17:17
Челси определился с ценником Маунта
НБА17:17
Главная звезда Никс пропустит остаток регулярного сезона
Европа16:59
Забарный наконец может дебютировать за Борнмут
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK