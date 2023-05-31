Формула-1 организует специальные детские трансляции

Формула-1 совместно со Sky Sports организует специальные трансляции гонок для детей в Великобритании и Германии.

Прямой эфир дополнят различными звуковыми вставками, компьтерной графикой и возможностью просматривать некоторые моменты в 3D.

Специально для эфира серия пригласит чемпиона мира Нико Росберга и экс-участницу NASCAR и IndyCar Данику Патрик для презентации F1 Juniors. Также к ним присоединятся дети, участвующие в различных картинговых сериях.

В течение гоночной недели они попробуют свои силы в различных ролях, включая интервью со своими любимыми гонщиками и другими известными людьми из паддока, совместное ведение программы с Натали Пинкхэм и командой Sky Sports F1, а также комментирование в прямом эфире во время гонок.

"Мы хотим, чтобы наши болельщики всех возрастов могли наслаждаться Формулой 1 и полюбить её, поэтому работа с нашими давними партнёрами из Sky над этим проектом, ориентированным на молодую аудиторию, действительно захватывающая. Это первый в своем роде проект в автоспорте, и я с нетерпением жду, когда трансляция оживет, и увижу следующее поколение талантов!" - заявил директор по меда-контенту Sky.

Если все пойдет по плану, то первая детская трансляция Формулы-1 пройдет на Гран-при Венгрии.

С полным календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.