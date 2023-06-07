Гран-при Бельгии будет чередоваться в календаре с Гран-при Нидерландов

Знаменитое Гран-при Бельгии все-таки сохранит свое место в календаре Формулы-1, по крайней мере, частично, утверждает Le Soir.

После того, как серия прекратила переговоры с ЮАР по поводу гонки в Кьялами, угроза над проведением Гран-при Бельгии рассеялась.

Теперь Формула-1 сосредоточится на том, чтобы подписать долгосрочное соглашение с бельгийской трассой, по условиям которого Гран-при в Спа будет проводиться раз в два года.

Стоит отметить, что идея ротации европейских этапов уже давно обсуждается. Этапы в Бельгии и Нидерландах станут первыми, кто будет чередоваться по сезонам.

Сделка подразумевает, что Гран-при Бельгии пройдет в 2024, 2026, 2028 и 2030 годах. В то время как Гран-при Нидерландов в 2025, 2027, 2029 и 2031.

Ожидается, что заключительный этап переговоров пройдет на неделе перед Гран-при Канады.

Напомним, что с текущим календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.