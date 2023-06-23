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Автоспорт

FIA прикрыла лазейку в правилах о лимите бюджетов команд

Теперь командам придется урезать свои расходы.
Сегодня, 15:40
Гран-при Канады / Getty Images
Гран-при Канады / Getty Images

FIA выпустила директиву TD45, которая сразу вступила в силу и внесла правки в правила лимита бюджетов команд, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, команды нашли способ избегать потолка бюджета за счет подразделений, который фактически не являются частью команды.

Например, Red Bull Advanced Technology, McLaren Applied Technologies, Mercedes Applied Scienceили Aston Martin Performance Technologies. А у Феррари и вовсе появилась своя команда, которая выиграла 24 часа Ле-Мана.

Все эти подразделения помогают командам не только расширить штат вне лимита бюджета, но и получать техническую информацию, которую можно использовать при разработке болида.

В новой директиве FIA четко прописала, что команды не имеют права передавать свою интеллектуальную собственности за рамки проекта Формулы-1. 

Существование подобных подразделений все еще не считается нарушением правил, однако при передаче им интеллектуальной собственности, они должны работать в рамках существующего лимита бюджета.

Ранее, напомним, Макларен поделились подробностями о грядущем тройном обновлении болида.

 


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