Тройное обновление МакЛарена изменит почти каждую аэродинамическую деталь болида

Команда из Уокинга готовит на ближайшие три этапа мощные обновления.

С момента запуска MCL60 новый руководитель команды МакЛарен Андреа Стелла преуменьшил ожидания фанатов, подчеркнув необходимость быть "реалистами" после того, как цели развития в межсезонье не были достигнуты.

На Гран-при Азербайджана был представлен ключевой пакет обновлений с новым днищем и задним антикрылом - в такой спецификации болид должен был начать сезон.

Теперь Стелла считает, что почти каждая аэродинамическая поверхность будет снова переработана в рамках быстрого тройного обновления, которое состоится на этапах в Австрии, Великобритании и Венгрии.

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Ожидается, что примерно половину всех обновлений можно будет увидеть уже на Ред Булл Ринге, а остальная часть будет распределена между Сильверстоуном и Будапештом.

"Большинство апгрейдов мы увидим в ходе следующих гонок — так что произойдет капитальная модернизация машины, которая будет доставлена в Австрию, Великобританию и Венгрию", - цитирует Стеллу Motorsport.

Стелла заявил, что выбранный агрессивный путь развития отражает необходимость "фундаментального" изменения дизайна болида, которая была выявлена ​​после первых гонок сезона-2023.