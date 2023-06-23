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Марко: Почему мы вообще должны приглашать Шумахера?

Вольфф все-таки пытался пристроить Мика в Альфа Таури.
Сегодня, 10:58
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко подтвердил, что Тото Вольфф пытался пристроить Мика Шумахера в Альфа Таури.

Напомним, что еще в мая Мерседес попробовал найти место для Шумахера на стартовой решетке, однако поиски завершились безрезультатно.

Некоторые СМИ писали, что Вольфф обращался даже в Ред Булл, однако руководитель Мерседеса отрицал эту информацию.

Зато ее неожиданно подтвердил Гельмут Марко, который отметил странность данной ситуации. Ведь Тото делает все, чтобы надавить на Ред Булл, но при этом пытается устроить туда своего пилота.

"Речь об этом вопросе зашла по ходу одного из совещаний. Очень жаль, что в то же самое время мистер Вольфф открыто ведет политику против Ред Булл, оказывая давление на ФИА. И этот фактор снял данный вопрос о перспективах Шумахера с повестки дня.

Более того, почему мы вообще должны приглашать Шумахера? Он гонщик Мерседеса и ответственность за него несет Тото Вольфф. Если он столь высокого о нем мнения – почему не посадить его за руль одной из своих машин или не использовать собственное влияние, чтобы организовать место в клиентской команде вроде Уильямса?" – цитирует Марко GPBlog.

Ранее, напомним, издание Autosport назвало лучшего гонщика в истории Ред Булл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Мик Шумахер Альфа Таури

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