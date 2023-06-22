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Автоспорт

Издание Autosport назвало лучшего пилота Ред Булл в истории

Макс Ферстаппен лишь второй в этом списке.
Сегодня, 20:53
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Авторитетное издание Autosport составило список лучших пилотов, которые когда-либо выступали за Ред Булл.

Двухкратный чемпион мира и бесспорный лидер текущего сезона Макс Ферстаппен расположился всего лишь на второй строчке рейтинга.

Самым лучшим пилотом в истории Ред Булл издание выбрало четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Третьем стал Даниэль Риккардо, которому удавалось побеждать обоих чемпионов в качестве их партнера. Нынешний пилот Ред Булл Серхио Перес стал лишь шестым.

Лучшие пилоты в истории Ред Булл по версии Autsport:

  1. Себастьян Феттель
  2. Макс Ферстаппен
  3. Даниэль Риккардо
  4.  Марк Уэббер
  5. Дэвид Култхард
  6. Серхио Перес
  7. Карлос Сайнс
  8.  Пьер Гасли
  9. даниил квят
  10. Алекс Албон

Ранее, напомним, Даниэль Риккардо рассказал, где бы хотел закончить карьеру пилота.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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