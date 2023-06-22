Издание Autosport назвало лучшего пилота Ред Булл в истории
Макс Ферстаппен лишь второй в этом списке.
Авторитетное издание Autosport составило список лучших пилотов, которые когда-либо выступали за Ред Булл.
Двухкратный чемпион мира и бесспорный лидер текущего сезона Макс Ферстаппен расположился всего лишь на второй строчке рейтинга.
Самым лучшим пилотом в истории Ред Булл издание выбрало четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Третьем стал Даниэль Риккардо, которому удавалось побеждать обоих чемпионов в качестве их партнера. Нынешний пилот Ред Булл Серхио Перес стал лишь шестым.
Лучшие пилоты в истории Ред Булл по версии Autsport:
- Себастьян Феттель
- Макс Ферстаппен
- Даниэль Риккардо
- Марк Уэббер
- Дэвид Култхард
- Серхио Перес
- Карлос Сайнс
- Пьер Гасли
- даниил квят
- Алекс Албон
Ранее, напомним, Даниэль Риккардо рассказал, где бы хотел закончить карьеру пилота.