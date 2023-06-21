Риккардо хочет завершить карьеру в роли основного пилота Ред Булл

Для этого "Медоед" готов провести год в другой команде, чтобы потом вернуться на место Серхио Переса.

Даниэль Риккардо впервые за год своего творческого отпуска признал, что для него мечтой является завершение карьеры в Формуле 1 в качестве боевого пилота Ред Булл.

На данный момент австралиец выполняет роль резервного пилота "быков" после тяжелого прошлого сезона в МакЛарен.

"Медоед", выигравший семь Гран-при в составе Ред Булл, хочет вернуться на стартовую решетку "королевы автоспорта". В настоящее время возвращение в Ред Булл выглядит маловероятным, поскольку контракт Серхио Переса действует до конца 2024 года.

"Для меня это было бы похоже на сказку. Честно говоря, финалом сказки было бы завершение моей карьеры здесь, если бы я мог все сделать по-своему", - цитирует Даниэля ESPN.

"Но мы посмотрим. Похоже, что мне придется немного потрудиться, но мне действительно приятно сюда вернуться".

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По информации источника, Риккардо открыт к тому, чтобы присоединиться к Альфа Таури, младшей команде Ред Булл, в 2024 году, что, по его мнению, может помочь ему вернуться в австрийский коллектив на место Переса.