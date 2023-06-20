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Автоспорт

Стало известно, почему Ред Булл не отпустил Ферстаппена на фестиваль на Нюрнбургринге

Зато там будут Феттель и Риккардо.
Сегодня, 19:35
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images

Гельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен не примет участие в фестивале скорости на Нюрнбургринге.

Напомним, что в сентябре на знаменитом немецком треке пройдет фестиваль скорости, в котором примут участие Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо.

Они будут пилотировать болиды Ред Булл 2011 и 2012 года, используя старую конфигурацию трассы Нордшляйфе, где проводились Гран-при Формулы-1 вплоть до 1976 года.

И это и есть причина, почему там не будет Макса. По словам советника Ред Булл, слишком опасно позволять нидерландцу там ездить, ведь он попробует побить рекорд.

"Все мы знаем Макса. Сначала он бы проверил время рекорда. Он захотел бы побить его, и, конечно, не просто на секунду.

Такие болиды не предназначены для погони за рекордами. Слишком опасно", – приводит слова Марко журналист Тоби Грюнер.

Ранее, напомним, сообщалось, что Макс Ферстаппен имеет отрыв по очкам, которого не было в серии с 2011 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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