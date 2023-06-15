Феттель вернется за руль болида Ред Булл

К сожалению, всего лишь для развлекательного мероприятия.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель примет участие в фестивале на Нюрбургринге на болиде Ред Булл.

9 сентября состоится мероприятие Nurburgring Endurance, или 12 часов Нюрбургринга, перед началом которого организаторы планирут небольшое шоу.

Одним из участников этого шоу и станет Себ, который будет управлять демонстрационным болидом RB7. Именно на нем немецкий пилот завоевал свой второй титул чемпиона мира.

Также подтверждено участие резервного пилота Ред Булл Даниэля Риккардо, который поедет на шоу-каре RB8. В ближайшее время ожидается, что организаторы подтвердят участие еще кого-то из действующих пилотов Формулы-1.

Ранее, напомним, Джереми Кларксон сдержал свое обещание, данное команде Альпин.