Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1

Delivering on his word. Cheers for the beers, @JeremyClarkson 🍻 https://t.co/JSt9hQ80FG pic.twitter.com/W41Y9EBD61

Well done @AlpineF1Team I owe you many Hawkstones

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...