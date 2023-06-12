Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1

Джереми Кларксон выполнил свое обещание, данное еще во время Гран-при Монако.

В конце мая прошел Гран-при Монако, который стал интереснее благодаря одному обещанию.

Известный телеведущий автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон, являясь давним фанатом Формулы 1, пристально следил за событиями в гонке.

Тогда британец у себя в Twitter решил смотивировать команду Альпин, заявив, что он купит ей пиво, если она финиширует на подиуме. Как известно, Эстебан Окон приехал третьим, после чего он одним смайлом отреагировал на предложение Кларксона.

😏 — Esteban Ocon (@OconEsteban) May 28, 2023

Джереми в свою очередь похвалил французский коллектив, написав: "Хорошая работа, Альпин. Я должен вам много Hawkstone (лагер, созданный и выпускаемый Кларксоном)".

Well done @AlpineF1Team I owe you many Hawkstones — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) May 28, 2023

Спустя две недели ведущий исполнил свое обещание - еще и как. Приехав на Ламборгини (не на суперкаре, а на тракторе), он привез с собой тысячу бутылок собственного пива, которые были розданы всему персоналу на базе команды в Энстоуне.

Напомним, что следующий Гран-при, который пройдет в Канаде, состоится уже на этой неделе, 18 июня. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего календаря Формулы 1 нынешнего сезона.