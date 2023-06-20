iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при

12 лет назад другой пилот Ред Булл имел такое же преимущество.
Сегодня, 13:05
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен оформил для себя максимальный с 2011 года отрыв от второго места в личном зачете пилотов после восьми Гран-при.

Напомним, что голландец пришел первым на Гран-при Канады в то время, как его напарник Серхио Перес финишировал лишь шестым.

В личном зачете Макс имеет 195 очков, а Чеко - лишь 126. Такого большого отрыва лидера (69 очков) не было в Формуле-1 с 2011 года.

Тогда Себастьян Феттель, выступавший за Ред Булл, после восьми Гран-при набрал 186 очков. Второе место, отставая на 77 очков, делили партнер Себа Марк Уэббер и пилот Макларен Дженсон Баттон.

Ранее победа на Гран-при Канады стала для Ред Булл юбилейной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

"Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1 "Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023 Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:40
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Олимпийские виды14:15
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Европа13:56
Милинкович-Савич может покинуть Лацио
Олимпийские виды13:50
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202413:27
УЕФА официально представил маскота Евро-2024
Олимпийские виды13:20
Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Формула 113:05
Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при
Европа12:58
Челси объявил о трансфере Нкунку из РБ Лейпциг
Олимпийские виды12:58
Европейские игры 2023: расписание и результаты украинцев в нулевой день
Другие12:44
Европейские игры 2023: где и когда смотреть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK