Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при

12 лет назад другой пилот Ред Булл имел такое же преимущество.

Макс Ферстаппен оформил для себя максимальный с 2011 года отрыв от второго места в личном зачете пилотов после восьми Гран-при.

Напомним, что голландец пришел первым на Гран-при Канады в то время, как его напарник Серхио Перес финишировал лишь шестым.

В личном зачете Макс имеет 195 очков, а Чеко - лишь 126. Такого большого отрыва лидера (69 очков) не было в Формуле-1 с 2011 года.

Тогда Себастьян Феттель, выступавший за Ред Булл, после восьми Гран-при набрал 186 очков. Второе место, отставая на 77 очков, делили партнер Себа Марк Уэббер и пилот Макларен Дженсон Баттон.

Ранее победа на Гран-при Канады стала для Ред Булл юбилейной.