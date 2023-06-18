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Автоспорт

Ферстаппен никому не оставил шансов на Гран-при Канады

Алонсо и Хэмилтон хоть и финишировали на подиуме, но не смогли навязать борьбу пилоту Ред Булл.
Вчера, 23:23
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 18 июня, в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева прошел девятый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Канады.

После того, как Нико Хюлькенберг из-за штрафа потерял три позиции на старте, первый ряд стал горячее, ведь рядом с Максом Ферстаппеном стартовал Фернандо Алонсо.

Но на деле все оказалось не так оптимистично для фанатов: Макс еще до первого поворота дал понять, что Нандо здесь нечего ловить. При этом сам испанец умудрился пропустить вперед Льюиса Хэмилтона, едва не пропустив также и Джорджа Расселла.

 

Старт
Старт / Источник: скриншот

В остальном же все было более-менее спокойно. Тихое начало разбавил Логан Сарджент, проехавший всего семь кругов - гоночный инженер американца сообщил, что тот должен остановить болид из-за неисправностей.

Сход Сарджента
Сход Сарджента / Источник: скриншот

В связи с этим был введен режим виртуальной машины безопасности. Вскоре гонка возобновилась в обычном режиме.

На 12-м круге Ферстаппен сообщил, что он, возможно, сбил птицу, после чего операторы показали поломанный болид Расселла.

Макс сбил птичку
Макс сбил птичку / Источник: скриншот

Побитый Расселл
Побитый Расселл / Источник: скриншот

Источник: скриншот

Как оказалось, британец не был той самой птицей - он просто не справился с управлением после наезда на поребрик и задел стену.

В итоге Джордж сломал себе переднее антикрыло, а его задняя левая покрышка была пробита. Пилот Мерседеса кое-как доехал до боксов, где ему заменили поломанные детали и выпустили обратно.

В то же самое время на трассе оказалась машина безопасности. Почти все поехали на пит-стоп. На пит-лейн даже был опасный момент при участии Алонсо и Хэмилтона, когда британец опасно выехал перед испанцем. Но судьи решили оставить этот момент без наказания.

Хэм и Алонсо на пит-лейн
Хэм и Алонсо на пит-лейн / Источник: скриншот

Среди тех, кто отказался заезжать на пит, была Феррари в полном составе.

Инженер Леклера попытался объяснить решение тем, что у тех, кто перешел на хард, есть проблемы с прогревом резины, да и работает она на 1 с хуже, чем ожидалось.

Стоит отметить, что это решение все же оказалось верным, ведь Скудерия сохранит свои позиции в верхней части топ-10 по итогам гонки.

На 22-м круге Алонсо вернул себе второе место, пройдя Хэмилтона у "стены чемпионов". Такой порядок пилотов сохранится до самого конца, как бы они оба не пытались навязать борьбу Ферстаппену и друг другу.

Алонсо проходит Хэмилтона у стены чемпионов
Алонсо проходит Хэмилтона у стены чемпионов / Источник: скриншот

На экваторе гонки Ник Де Врис и Кевин Магнуссен решили оживить публику борьбой, которая привела к контакту болидов. Гонщики завелись, да так, что оба заехали в "карман".

На повторе было видно, как Де Врис некрасиво себя повел по отношению к Кей-Магу, после чего они вдвоем заблокировали колеса и вылетели за пределы трека.

Магнуссен и Де Врис
Магнуссен и Де Врис / Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

55-й круг стал последним для Расселла, так как ему сказали сходить с дистанции из-за чрезмерного износа тормозов. На тот момент Джордж занимал восьмую позицию.

Сход Расселла
Сход Расселла / Источник: скриншот

На последних кругах гонки Ландо Норрис решил пожаловаться на то, что заднее антикрыло на болиде Эстебана Окона как-то слишком уж раскачивается. Он заявил, что это достаточно опасно, ведь оно может отвалиться и влететь в кого-то.

Пилот МакЛарена все же попытался обойти своего оппонента в последнем повороте заезда, но Окон отзащищался и вынудил Норриса ошибиться и отсутпить.

Попытка Норриса пройти Окона в последнем повороте
Попытка Норриса пройти Окона в последнем повороте / Источник: скриншот

Макс Ферстаппен же завоевал очередную победу, которая приближает его к третьему чемпионскому титулу - никто в этом сезоне не сможет помешать нидерландцу.

Тем временем, гонщиком дня был назван Алекс Албон, который на Уильямсе сумел приехать седьмым, сдержав позади себя Окона.

Албон - гонщик дня
Албон - гонщик дня / Источник: скриншот

Итоговая классификация:

Сошли: Логан Сарджент (Уильямс, технические проблемы), Джордж Расселл (Мерседес, проблемы с тормозами).

Формула 1 снова уходит на двухнедельный перерыв, после которого вернется в Австрии, где пройдет второй спринт этого сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады

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