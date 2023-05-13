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Мерседес может пристроить Шумахера в Уильямс

Мик заменит Логана Сарджента.
Вчера, 20:33
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мерседес ведет переговоры с Уильямс по поводу кокпита для Мика Шумахера, пишет Sport1.

Тото Вольфф лично связывался с Джеймсом Воулзом по поводу того, чтобы Шумахер заменил на стартовой решетке Логана Сарджента.

Напомним, что ранее также своего места может лишиться и пилот Альфа Таури Ник де Врис. Голландец и американец - единственные два пилота в пелотоне с нулем очков.

Издание утверждает, что Сарджент также получил от руководства ультиматум - или он улучшит свои результаты, или покинет команду.

Ранее, напомним, Гельмут Марко заявил, что де Вриса в Альфа Таури точно не заменит Риккардо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс мерседес Мик Шумахер Ник Де Врис

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