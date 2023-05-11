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Автоспорт

Альфа Таури выставили Де Врису жесткий ультиматум

Его может заменить Даниэль Риккардо.
Сегодня, 15:36
Ник де Врис / Getty Images
Ник де Врис / Getty Images

Пилот Альфа Таури Ник Де Врис может вскоре лишиться своего места в команде, сообщает Motorsport.

Де Врис занимает последнее место в личном зачете с нулем очков. Голландец ни разу не финишровал выше 14-й позиции. А при этом его партнер Юки Цунода уже дважды заезжал в топ-10.

Издвние утверждает, что Гельмут Марко поставил пилоту ультиматум: либо он улучшит свои результаты до Гран-при Испании, либо вылетит из команды.

Интересно, что заменой Де Врису может стать никто иной, как Даниэль Риккардо, занимающий в данный момент место третьего пилота в Ред Булл.

Известно, что недавно австралиец посетил базу Альфа Таури в Фаэнце, где прошел подгонку сиденья. Но с другой стороны это может значить, что пилот будет выполнять обязанности резервиста.

Ранее Риккардо в интервью признавался, что вскоре сядет за руль болида.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури Ник Де Врис

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