Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1

Даниэль Риккардо сообщил, что он собирается впервые сесть за руль RB19 после июльского Гран-при Великобритании в рамках тестов Пирелли, сообщает официальный сайт Формулы 1.

После своего возвращение в Ред Булл, Риккардо, в основном, занимается на симуляторе, а также ездит на всевозможные мероприятия "быков". Но вскоре он снова займет место в кокпите.

"Я буду управлять RB19 в июле после гонки в Сильверстоуне — я прохожу тест Пирелли", — заявил "Медоед". "Потом, может быть, я получу еще один шанс после Монцы в сентябре. Еще пару месяцев и я почувствую, каково это".

"Я просто рад снова погонять и попытаться напомнить команде, что я когда-то добился большого успеха, что я все еще могу проехать быстрый круг".

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"Я определенно все еще в очень хорошем месте — я очень доволен этим", - так описал Рик свою роль в команде. "Значит ли это, что я буду счастлив делать это в течение следующих двух или трех лет? Возможно нет. Но я думаю, что в этом году это, безусловно, хорошо для меня".

"Прямо сейчас моим желанием остается возвращение на стартовую решетку в следующем году. Я чувствую, что у меня определенно есть незаконченные дела".

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Напомним, что Даниэль Риккардо провел в Ред Булл пять лет, после чего в 2019 году он покинул команду. Проведя в Рено и МакЛарен по два года, в 2023 году 33-летний австралиец вернулся в стан "быков".