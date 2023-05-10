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Легенда Формулы 1 попала в неловкую ситуацию с Федерером на Гран-при Майами

Мартин Брандл рассказал историю, как он случайно спровоцировал сэра Джеки Стюарта на нарушение правил.
Сегодня, 19:34
Джеки Стюарт / Getty Images
Джеки Стюарт / Getty Images

Традиционно перед стартом Гран-при Майами журналист Sky Sports Мартин Брандл ходил по стартовой решетке, общаясь с гонщиками и звездами, которые посетили гонку.

К концу этой прогулки он подошел к огороженной веревкой секции, которая была открыта только для избранных VIP-персон. Среди них была легенда тенниса Роджер Федерер, который был одной из целей Брандла.

При этом экс-пилот Формулы 1 встретил сэра Джеки Стюарта, который благодаря своим швейцарским связям хорошо знает Федерера. Трехкратный чемпион мира согласился позвать теннисиста и попросить его подойти к Брандлу для интервью, что вызвало замешательство у сотрудников службы безопасности.

"Что за легенда, ему же 83 года", — цитирует Брандла Motorsport. "Я наткнулся на него перед ограждением. Это было похоже на попытку попасть в сомнительный ночной клуб, не так ли? У нас двоих не было шансов, у нас был неправильный дресс-код или что-то в этом роде".

"Вокруг было так много людей, и мне особенно хотелось поговорить с Роджером. Я случайно сказал это Джеки, и он такой: "Так ты хочешь поговорить с ним?" И я сказал: "Да". "Ну, я его приведу, я его приведу".

Источник: Getty Images

"Он проскользнул под веревкой и за ним погнались трое. И я такой: "Боже мой, я только что вышвырнул Джеки Стюарт из этого места". Нас обоих выгоняли из куда лучших мест, чем это! Это было весело, правда".

"Если честно, в тот момент я начал немного паниковать. Ему 83 года, мне не нужно, чтобы он там рисковал собой только ради интервью. Он был великолепен. Это настоящий друг, не так ли, когда они делают все возможное для тебя вот так".

"В итоге я наблюдал ситуацию: Стюарт, три охранника, Роджер Федерер, а потом вмешивается еще и Джордж Расселл, пытаясь объяснить, что происходит. И все это срповоцировал сэр Джеки Стюарт!".

Джордж Расселл и Роджер Федерер
Джордж Расселл и Роджер Федерер / Источник: Getty Images

"Я вижу, что там идет беседа. И в итоге Федерер разворачивается и идет в сопровождении сэра Джеки, так что я с ним поговорил".

Ранее стало известно, что Астон Мартин в 2026 году может начать сотрудничество с мотористом Ред Булл.

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