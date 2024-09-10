Федерер объяснил провал Надаля на Олимпиаде-2024: Трудный жребий

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнениями о выступлениях испанца Рафаэля Надаля, оценив провал Рафы на ОИ-2024.

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"Жаль, что этим летом все сложилось для него не так хорошо, как он надеялся, но у него был очень тяжелый жребий и на Ролан Гаррос, и на Олимпийских играх. Я знаю, что его мечтой было выступить там хорошо, в том числе и в парном разряде с Алькарасом.

Для меня Рафа всегда будет одним из самых знаковых спортсменов в нашем спорте, я всегда говорю ему об этом, поэтому я желаю ему завершить карьеру на его собственных условиях", - цитирует Федерара Punto de Break.

Напомним, на Олимпиаде-2024 В дальнейшем проиграл будущему финалисту Александру Звереву, на ОИ в Париже его остановил будущий чемпион Новак Джокович.

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