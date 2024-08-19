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Надаль намекнул на завершение карьеры

Легенадрный испанец назвал турнир, в котором примет участие.
Сегодня, 16:38
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

22-кратный чемпион Grand Slam Рафаэль Надаль высказался о своем будущем в теннисе.

По словам испанца, он пропустит US Open.

"Я не спешу принимать решение насчет своего будущего. Я точно приму участие в Кубке Лэйвера, а потом посмотрим", - приводит слова испанца Marca.

Отметим, что Кубок Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Алькарас разбил ракетку после поражения мужу Свитолиной.

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