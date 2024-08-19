Надаль намекнул на завершение карьеры
Легенадрный испанец назвал турнир, в котором примет участие.
22-кратный чемпион Grand Slam Рафаэль Надаль высказался о своем будущем в теннисе.
По словам испанца, он пропустит US Open.
"Я не спешу принимать решение насчет своего будущего. Я точно приму участие в Кубке Лэйвера, а потом посмотрим", - приводит слова испанца Marca.
Отметим, что Кубок Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября.
Ранее сообщалось, что Алькарас разбил ракетку после поражения мужу Свитолиной.
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