Надаль намекнул на завершение карьеры

22-кратный чемпион Grand Slam Рафаэль Надаль высказался о своем будущем в теннисе.

По словам испанца, он пропустит US Open.

"Я не спешу принимать решение насчет своего будущего. Я точно приму участие в Кубке Лэйвера, а потом посмотрим", - приводит слова испанца Marca.

Отметим, что Кубок Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Алькарас разбил ракетку после поражения мужу Свитолиной.

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