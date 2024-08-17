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Алькарас разбил ракетку после поражения мужу Свитолиной

Испанец взбесился после фиаско от Монфиса.
Сегодня, 10:09
Карлос Алькарас и Гаэль Монфис / Getty Images
Карлос Алькарас и Гаэль Монфис / Getty Images

В рамках второго круга Карлос Алькарас (№3 ATP) встречался с Гаэлем Монфисом (№46 ATP). 

Испанский теннисист проиграл в матче за три сета.

Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 6:4

После окончания игры Алькарас уничтожил свою ракетку.

В следующем раунде муж украинской теннисистки Элины Свитолиной – Гаэль Монфис проиграл Хольгеру Руне (№16 ATP) - 6:3, 3:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что Свитолина вылетала с турнира в Цинциннати.

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