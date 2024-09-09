Впервые более чем за 20 лет ни один теннисист из "большой четверки" не выиграл турнир Большого Шлема

Вчера, 8 сентября, завершился последний в этом году турнир Большого Шлема, US Open, финалом мужского разряда.

Победу в соревнованиях одержал итальянец Янник Синнер, который одолел американца Тейлора Фрица.

Таким образом, впервые с 2002 года ни один из турниров Большого Шлема (Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open и Australian Open - прим.) не сумел выиграть теннисисит, принадлежавший к так называемой «большой четверке», в которую записали Энди Маррея, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Кроме выше упомянутой победы Синнера на US Open, Янник также выиграл Australian Open, а Ролан Гаррос и Уимблдон завоевал Карлос Алькарас. Отметим, что во втором случае он обыграл Джоковича.

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