iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Впервые более чем за 20 лет ни один теннисист из "большой четверки" не выиграл турнир Большого Шлема

Новая эра в истории спорта.
Сегодня, 09:53
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Вчера, 8 сентября, завершился последний в этом году турнир Большого Шлема, US Open, финалом мужского разряда.

Победу в соревнованиях одержал итальянец Янник Синнер, который одолел американца Тейлора Фрица

Таким образом, впервые с 2002 года ни один из турниров Большого Шлема (Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open и Australian Open - прим.) не сумел выиграть теннисисит, принадлежавший к так называемой «большой четверке», в которую записали Энди Маррея, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Кроме выше упомянутой победы Синнера на US Open, Янник также выиграл Australian Open, а Ролан Гаррос и Уимблдон завоевал Карлос Алькарас. Отметим, что во втором случае он обыграл Джоковича.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей Новак Джокович Янник Синнер

Статьи по теме

Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open
Янник Синнер - победитель US Open-2024 Янник Синнер - победитель US Open-2024
Фриц - о финале US Open: Есть ощущение, что я выиграю у Синнера Фриц - о финале US Open: Есть ощущение, что я выиграю у Синнера
Сиренко получил соперника на ближайший бой Сиренко получил соперника на ближайший бой
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Франция - Бельгия, Израиль - Италия и другие матчи Лиги наций, спарринг сборной Украины U19
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров
NaVi - Eternal Fire: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
просмотров

Последние новости

Бокс13:10
Сиренко получил соперника на ближайший бой
Европа12:46
Лунин определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры - источник
Лига наций12:40
Чехия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Теннис12:05
Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open
Бокс11:45
"Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Европа11:38
"Это был сюрприз": Игрок Реала прокомментировал свое отсутствие в списке номинантов на Золотой Мяч
Европа10:59
Барселона хочет подписать лидера Байера
Бокс10:58
Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика
Бокс10:29
Богачук может выйти в ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Европа10:27
Наставник Челси высказался о трансфере Санчо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK