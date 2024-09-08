Янник Синнер - победитель US Open-2024

В воскресенье, 8 сентября, в Нью-Йорке состоялся финальный матч мужской сетки US Open 2024 года.

За победу на престижном американском турнире боролись первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и 12-я ракетка мира Тэйлор Фриц (США).

До этой встречи американец заявил, что у него было ощущение, что он победит соперника. И стоит отметить, что борьбу-то он навязал, но глобально он ничего не смог поделать.

В первом сете Синнер заставил Фрица часто ошибаться, что привело сразу к трем брейк-поинтам. Итальянец и сам допустил одну такую ошибку, но она не помешала ему забрать сет со счетом 6:3.

Второй сет теннисисты провели очень быстро - в этот раз ошибок было по минимуму и лишь один гейм доходил до 40:30, все остальные закончились раньше.

Но и в этот раз Тэйлор выделился, проиграв свой последний гейм и отдав сет 4:6.

По ходу сета №3 появилась интрига, ведь Янник проиграл гейм на своей подаче, что помогло затем Фрицу повести 5:3. Вот только радость фанатов американского теннисиста оказалось краткосрочной:

Синнер сделал брейк, после чего он вышел вперед 6:5. Как оказалось, следующий гейм Фрица был последним на этом турнире - Янник снова забрал подачу оппонента, которая принесла ему победу.

Для Янника Синнера это первая победа на US Open и вторая в карьере в рамках серии турниров Большого шлема - ранее в этом году он выиграл Australian Open.

US Open-2024, Нью-Йорк (США)

Финал, одиночный разряд, мужчины

Янник Синнер (Италия) - Тэйлор Фриц (США) - 6:3, 6:4, 7:5

Напомним, что днем ранее состоялся финал женской сетки US Open-2024, в котором США также проиграли - Джессика Пегула не смогла выиграть домашний турнир.

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