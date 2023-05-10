Астон Мартин близок к соглашению с Хондой

Астон Мартин близок к заключению сделки о поставке двигателей на сезон-2026 с Хонда, пишет The Race.

Японский производитель пока связан контракт с Ред Булл, однако команда из Милтон-Кинс уже начала работа с новым поставщиком - Фордом.

Еще зимой СМИ связывали Хонду с Макларен, однако те похоже решили заключить альянс с Ред Булл. Так что японцам срочно нужен был партнер для их проекта.

Астон Мартин может стать идеальным вариантом, ведь сейчас болиды команды работают на силовых установках от Мерседес. Единственным препятствием может стать Фернандо Алонсо, который ранее неоднократно критиковал Хонду, но маловероятно, что испанец еще будет в команде к 2026 году.

Ранее испанец заявил, что ждет от текущего сезона чего-нибудь большего, чем просто третье место.