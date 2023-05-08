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Алонсо: После четырех подиумов в сезоне хочется чего-то большего

Аппетит пришел к Нандо во время еды.
Сегодня, 11:19
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо после этапа в Баку вернулся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Майами.

В интервью после гонки 41-летний испанец заявил, что после успешной первой части сезона, он нацелен на нечто большее, чем просто третье место.

"Машина потрясающая, но сегодня это была немного одинокая гонка", — цитирует Нандо официальный сайт Формулы 1. "Ничего особенного впереди и позади нас".

"Мы ожидали немного более сильного соперника, но Феррари оказались немного хуже, чем ожидалось. Это нелегко, это никогда не бывает легко, но это была одинокая гонка".

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"Я думаю, что в начале года подиум был потрясающим; теперь, после четырех подиумов, мы, очевидно, хотим большего, хотя бы второго места. Но два Ред Булла всегда непобедимы и всегда супербыстры. Однако, как я уже сказал, может быть, в Монако, может быть, в Барселоне у нас будет шанс".

После пяти гонок сезона-2023 Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачете пилотов, имея в активе 75 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Гран-при Майами

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