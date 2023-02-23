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Автоспорт

МакЛарен может договориться с Ред Булл о поставках двигателей

Британский коллектив изучает все варианты на 2026 год.
Сегодня, 19:31
Зак Браун и Кристиан Хорнер / Getty Images
Зак Браун и Кристиан Хорнер / Getty Images

МакЛарен рассматривает возможность создания нового альянса Формулы 1. Как сообщает RacingNews365, британцы могут договориться с Ред Булл, чтобы использовать его силовые установки, начиная с сезона 2026 года.

По информации источника, исполнительный директор МакЛарена Зак Браун ранее в феврале посетил завод Red Bull Powertrains в Милтон-Кинсе, где велись первоначальные переговоры о поставках двигателей.

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На данный момент "быки" используют моторы Хонды. Но после того, как японский производитель решил уйти, австрийцы начались заниматься созданием собственных силовых установок с поддержкой подразделения Форд.

Но это не единственный вариант для МакЛарена, который сейчас получает моторы Мерседес. Ранее стало известно, что команда из Уокинга провел переговоры с Хондой о возможном воссоединении в 2026 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл

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