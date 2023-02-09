МакЛарен и Хонда ведут переговоры о потенциальном воссоединении

МакЛарен и Хонда начали переговоры относительно возможного сотрудничества в 2026 году, сообщает The Race.

Они уже пытались создать боеспособную комбинацию мотора и болида в начале эры турбогибридных двигателей V6 с 2015 по 2017 год. Однако стороны были вынуждены преждевременно прекратить сотрудничество из-за плохой работы и надежности двигателя.

Напряженность в отношениях между МакЛарен и Хондой усиливалась также благодаря Фернандо Алонсо, который в то время выступал за команду из Уокинга и постоянно публично критиковал японские двигатели.

Разорвав отношения с МакЛарен, Хонда начала сотрудничество с Ред Булл, которое принесло австрийской команде кубок Конструкторов-2022, а также сделало Макса Ферстаппена двукратным чемпионом мира (2021, 2022).

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Сообщается, что переговоры находятся очень ранней стадии: Хонда не знает, оставаться ли ей поставщиком СУ в 2026 году, когда сменится регламент, а МакЛарен в свою очередь думает, продолжать ли получать СУ от Мерседес или ему стоит найти нового поставщика.

Напомним, что Хонда будет поставлять двигатели Ред Булл и Альфа Таури до конца 2025 года, после чего ее заменит Форд.