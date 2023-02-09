Ред Булл не получил статус моториста из-за протеста Феррари и других производителей

Тот случай, когда противники объединились против большего, по их мнению, зла.

Ред Булл не смог убедить ФИА предоставить ему статус моториста в 2026 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Данный статус гарантировал бы австрийской команде многие преимущества с учетом смены регламента, когда дебютируют гибридные силовые установки второго поколения.

Однако оппозиция, состоящая из Мерседес, Альпин (Рено) и Ауди и возглавляемая Феррари, оказалась сильнее - они не хотели, чтобы "быки", пойманные на финансовых махинациях в 2021 году и объявившие о сотрудничестве с Форд, получили дополнительное преимущество.

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Оппозиционная сторона указывала на то, что Ред Булл будет использовать вплоть до введения нового регламента интеллектуальную собственность Хонды, что не делает их мотористами.

В итоге ФИА зарегистрировала шесть мотористов на 2026 год, среди которых только один будет новый - Ауди. Немецкий производитель сможет потратить существенно больше времени на испытания своих силовых установок.